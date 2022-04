„Ortskundige“ nutzen Deichverteidigungsweg als Abkürzung Kollateralschäden durch Straßenbau bei Seehausen

Die unter Vollsperrung laufenden Sanierungsarbeiten an der K 1020 von Seehausen in Richtung Losenrade und die zwischenzeitlich vom Land aufgenommene Fahrbahnreparatur an der in Nord-Süd-Richtung parallel verlaufenden B 189 sorgen für erste Kollateralschäden.