Die Kirchengemeinde Osterburg hat ein altes Storchennest von der Kirche in Dobbrun herunterholen lassen. Dass der Koloss noch oben war, grenzt an ein Wunder.

Koloss auf Blitzableiter - mehr als 30 Jahre altes Storchennest in Dobbrun von Kirchturm geholt

Dobbrun. - Die Gefahr ist gebannt, das darf man so sagen. Allen Beteiligten war klar, dass das Storchennest auf dem Dach der Kirche Dobbrun bei Osterburg auf einer zweifelhaften Konstruktion liegt. „Aber dass es so krass ist, hat uns nochmal einen Schrecken eingejagt“, sagte Dachdecker Thomas Otto am Donnerstag.