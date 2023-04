Das Rathaus am Kleinen Markt in Osterburg. 2026 könnte die gesamte Verwaltung auf dem Grundstück arbeiten.

Osterburg - Raus aus dem maroden Verwaltungsgebäude, die Stadtmitarbeiter ziehen aber nicht in den heutigen Sitz der ALS-Dienstleistungsgesellschaft am Platz des Friedens um. Stattdessen werden sämtliche Ämter der Kommune auf dem Rathausgrundstück untergebracht. Und die dafür nötigen An- und Umbauarbeiten sollen nicht irgendwann zum Abschluss gebracht werden.