Konkrete Pläne für grünen Strom aus Wind und Sonne

Gemeinde Aland - Ganz so hoch hinaus wie die „Altmärkische Wische“, in der gleich einige hundert Hektar für die Erzeugung von Solarstrom ins Spiel gebracht wurden, will man in der Gemeinde Aland zwar nicht. Aber dass die Kommune offen für die alternative Energiegewinnung ist, haben die Ratsmitglieder und Bürgermeister Hans-Joachim Hildebrandt schon oft genug zu verstehen gegeben.