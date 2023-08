Ämter zu für Bürgermeister-Empfang Bürgermeister feiert 50. Geburtstag - und kürzt dafür die Sprechzeiten im Rathaus

Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz hat am Dienstag mit einem Empfang seinen 50. Geburtstag gefeiert. Er lud dazu auch die Stadtmitarbeiter ein. Die Verwaltung bot aus diesem Grund nur eine verkürzte Sprechzeit an. Und das sei berechtigt, sagt Schulz. Denn es gab am Morgen heftige Kritik daran.