Theresia und Christian Stahl wollen die Gäste bei ihrem Auftritt in Beuster mit ihrer Musik erfreuen. Foto: Veranstalter

Der Förderverein der Nikolaus-Kirche in Beuster konnte das Dresdner Duo La Vigna für einen Konzertnachmittag gewinnen.

Beuster l „Sweet Sounds - keltische Lieder und barocke Sonaten“ werden am Sonnabend, 9. Juni, vom Dresdner Duo „La Vigna“ in St. Nikolaus Beuster serviert. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Mit Theresia und Christian Stahl kommen zwei außergewöhnliche Musiker aus Dresden nach Beuster, teilt Fördervereinsvorsitzender Volker Stephan mit. Ihr einstündiges Programm führt nach England und Schottland. Blockflöten, Laute und Theorbe bringen Melodien aus dem 17. und aus dem 18. Jahrhundert in die altehrwürdige Stiftskirche nach Beuster.

Im Programm des Duo „La Vigna“ stehen mit Daniel Purcell, Francesco Barsanti, Georg Friedrich Händel und Charles Dienpart Komponisten aus dem 18. Jahrhundert. Beide Künstler haben eine besondere Liebe für englische Musik. Neben Auftritten als eingespieltes Duo pflegen sie die Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern, unter anderem mit Hans-Christoph Rademann, Niklas Trüstedt und dem „Neuen Bachischen Collegium”, Leipzig.

Zuvor ist Startschuss der Ausstellung „Vor dem Auftritt“ (16 Uhr) von Dietlinde Bodenstein aus Seehausen. Der Eintritt ist frei. „Am Ausgang bitten wir um eine Spende“, so der Fördervereinsvorsitzende.