Schützlinge der Kreismusikschule haben sich auf dem traditionellen Schuljahresabschlusskonzert der Einrichtung präsentiert.

Osterburg l Die Auftritte der Musikschüler an Klavier oder Keyboard sowie mit Gitarre oder der Blockflöte machten besonders die Eltern stolz. Das Konzert bot 14 Programmpunkte. So spielte unter anderem Pauline Fischer auf dem Klavier „Greensleeves“, Friedrich Hanisch interpretierte auf der Gitarre russische und deutsche Kinderlieder. Und Susanne Buchner gefiel am Klavier mit „River flows in you“.

„Wir gehen auf jedes Kind individuell ein und schlagen Lieder vor, die zu ihnen passen. Es wird zusammen abgestimmt und beschlossen, wir verfolgen aber trotzdem dabei immer unser Kernprogramm,“ schilderte Kreismusikschulleiter Julian Gorus die Veranstaltungsvorbereitung. Dabei gilt das Motto: Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Das Grundprogramm wird in seiner Basis langsam Stück für Stück bis kurz vor dem großen Auftritt immer individuell ergänzt. Verantwortlich neben Gorus sind für die Leitung zudem Reiner Jüttner und Daniela Voigt. Letztere betreut seit 2013 auch die Blockflöten-Arbeitsgemeinschaft in der Grundschule am Hain, die ebenfalls einen Auftritt einiger Teilnehmerinnen hatte. „Wir treffen uns immer mittwochs und freuen uns auf neue Gesichter. Die Teilnahme ist kostenlos“, berichtete Voigt. Möglich ist das für alle Kinder bis zur vierten Klassenstufe. Neben dem Schuljahresabschlusskonzert und den Frühlings-und Weihnachtskonzerten bereiten sich die Nachwuchsmusiker vor allem auf die diversen Jubiläen der Musikschule vor. So ist sie seit 60 Jahren in Osterburg sowie seit 40 Jahren in Havelberg ansässig und seit 25 Jahren in der Trägerschaft des Landkreises Stendal. Nicht zuletzt schmückt sich die Einrichtung seit zehn Jahren mit dem Namen Ferdinand Vogel. Mit Blick auf diese Jubiläen plant die Kreismusikschule ein besonderes Konzert, dass am 28. September ab 15 Uhr in der Aula des Schulzentrums Havelberg veranstaltet werden soll.