Das Konzert von Fritz Speck, Kandidat bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“, in Beuster ist ausverkauft. Es gibt nur noch Stehplätze.

Fritz Speck aus Polkern (Osterburg) beim Neujahrsempfang 2023 der Einheitsgemeinde Osterburg im Schultreff der Grundschule am Hain. Dort trat er gemeinsam mit seinen Eltern als Band "Carpenter & Bacon" auf.

Beuster - Das Interesse am Zusatzkonzert in St. Nikolaus Beuster (21. Oktober) mit Fritz Speck aus Polkern ist enorm, teilt Nicolas Papke als Vorsitzender des Kirchenfördervereins mit.

Alle Sitzplätze seien ausgebucht, der Verein könne keine weiteren Reservierungen annehmen. Dennoch seien Musikliebhaber dazu eingeladen, spontan vorbeizuschauen, um möglicherweise einen Stehplatz für das 45-minütige Konzert zu ergattern. „Es besteht jedoch keine Garantie für verfügbare Plätze oder uneingeschränkte Sicht“, so Papke. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Der Förderverein bietet Getränke an. Da die Temperaturen bis zum Konzert sinken können, insbesondere in der Kirche, wird darum gebeten, sich entsprechend zu kleiden und gegebenenfalls Decken mitzubringen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Fritz Speck hat gerade das Abitur am Markgraf-Albrecht-Gymnasium Osterburg abgelegt und trat bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany auf“. Mit seinem Gesang beeindruckte er bei den „Blind Auditions“ alle Jurymitglieder und ist eine Runde weiter.