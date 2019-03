Die Töne- und Tropfenreihe in Krumke stand dieses Mal unter einem besonderen Vorzeichen.

Krumke l David Sick ist im Kavaliershaus in Krumke Stammgast – natürlich! Am 15. April 2011 bestritt der Gitarrist das erste Konzert unter dem Titel „Töne und Tropfen“. Zum achten Geburtstag der Veranstaltungsreihe spielte er sich am Freitagabend erneut durch sein Repertoire. Gastgeberin Annegret Spillner sah bei der Begrüßung in viele bekannte Gesichter und nahm freudestrahlend Geschenke entgegen. Der selbstgeschmiedete Kerzenleuchter ihres Patenonkels Detlev Steinke bekommt einen Ehrenplatz.

„Als Annegret das Kavaliershaus übernahm, habe ich gleich gesagt: Mach‘ was mit Musik!“, so der Groß Garzer Schmied. Er hatte Kontakt zu vielen Künstlern, die alljährlich beim Wendland-Jazz auftreten. Und inzwischen sind viele von ihnen Krumke-Fans.

Um die 86 Konzerte fanden im Kavaliershaus seit dem 1. März 2011 statt. Regionale Künstler wie Rainer Trunk, Thomas Stein, Edgar Kraul und Schwarzbrand erfreuten sich genauso großer Beliebtheit wie nationale: Mimi, die Tochter von Marius Müller Westernhagen und Martina Eisenreich, die inzwischen zu einer solchen Berühmtheit geworden ist, dass sie einfach nicht mehr zu kriegen ist, gab Spillner schmunzelnd zu. Sogar international bekannte Musiker konnten die Altmärker im Kavaliershaus erleben: Megitza aus Polen, Carousel aus Frankreich zum Beispiel.

Bilder Patenonkel Detlev Steinke überreichte Annegret Spillner einen selbst geschmiedeten Leuchter. Foto: Astrid Mathis



Schon am kommenden Freitag steht das nächste Ereignis auf dem Programm: Oliver Lück, der mit seinen Flaschenpost-Geschichten schon einmal in Krumke mit einer Lesung amüsierte, zog durch ganz Deutschland, um Leute zu interviewen. Seine Ergebnisse trägt er am Frauentag, nicht nur Frauen, vor. Einlass ist 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Enrico Petzesny berät wie immer bei der Auswahl guter Tropfen.