Kosten sparen: Hansestädte Osterburg und Stendal bilden gemeinsame Erhebungsstelle

Wie viele Bürger leben in Osterburg (Bild) und Seehausen? Die Stadt Osterburg muss sich am Zensus 2022 beteiligen und bildet mit Stendal zusammen eine Erhebungsstelle.

Osterburg - Gar nicht so einfach, diese Sache mit dem Zensus 2022. Eine reine Volkszählung ist es nicht, vielmehr eine registergestützte Volkszählung. In jedem Fall muss die Einheitsgemeinde Osterburg sich daran beteiligen und neben den Daten aus ihrer eigenen Gemeinde auch noch jene aus allen Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Seehausen mit erfassen. „Um die Aufgaben möglichst wirtschaftlich erledigen zu können, ist eine Bündelung von Personal, Kompetenzen und Infrastruktur sinnvoll“, heißt es in einer Beschlussvorlage, die dem Stadtrat Osterburg am Dienstag vorlag. Das Gremium folgte dem Vorschlag der Verwaltung, dass Osterburg eine gemeinsame Erhebungsstelle mit der Hansestadt Stendal bildet. Neben Osterburg müssen sich landkreisweit nämlich auch noch Stendal und Tangermünde am Zensus 2022 beteiligen.

Knapp 5500 Haushalte werden befragt

Wie Anke Müller als Leiterin des Osterburger Amtes für Verwaltungssteuerung und Demografie mitteilt, stellt Stendal den Leiter samt Vize der Erhebungsstelle und Osterburg weitere zwei Verwaltungskräfte. Im Juli werde damit begonnen, die Erhebungsstelle einzurichten, die Technik dazu kommt vom Land. Im November beginnen die Mitglieder damit, ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte zu gewinnen. Immerhin um die 40 Personen müssen zusammenkommen. Entsprechend geschult sind sie dann dafür zuständig, im Osterburger Verantwortungsbereich 5454 Haushalte zu befragen. Jeder Erhebungsbeauftragte schaffe um die 100 bis 150 Stichproben. Dabei werde zwischen Ziel-I-Befragungen und Ziel-II-Befragungen unterschieden. Erstere sind allgemeinerer Natur (Name, Vorname, Geburt, Herkunft, Geschlecht), zweitere erfasse auch Daten wie den Bildungsstand und die Erwerbstätigkeit. Die Befragungen beginnen im Mai 2022. Für das von ihr bestellte Personal erhält die Hansestadt Osterburg knapp 100000 Euro Ausgleichszahlungen vom Land, dazu kommen noch Entschädigungen für die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten.

Schlechte Erinnerungen an Zensus 2011

Der Zensus findet seit 2011 europaweit alle zehn Jahre statt. Was die Erhebung 2011 betrifft, sind die Erinnerungen an der Biese nicht die besten. Das Problem sei, dass Zuwendungen immer an den Einwohnerzahlen hängen. Und das Ergebnis bescherte den Osterburgern gleich 250 Einwohner weniger, weswegen die Stadt mit weiteren Kommunen vor Gericht zog – letztlich aber ohne Erfolg.

Wie die Hansestadt Osterburg dazu verpflichtet ist, die Erhebung zu organisieren, sind die Bürger zur Auskunft verpflichtet. Sie erhalten im gegebenen Falle Post oder einen Anruf.