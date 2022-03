Kinderbetreuung Kreis kündigt Außenstelle: Stadt sucht neue Räume für den Hort in Osterburg

Weil der Hort an der Hainstraße in Osterburg von den Kinderzahlen her aus allen Nähten platzt, nimmt die Stadt für die Drittklässler freie Räume in der Anne-Frank-Schule in Beschlag. Doch für diese Außenstelle läuft nun die Zeit ab. Im Rathaus ist deshalb die Suche nach einer neuen Lösung angelaufen.