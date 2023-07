Der neue Kreisverkehr an der Seehäuser Zollbrücke soll in der kommenden Woche freigegeben werden. Das würde die Stadt vom derzeitigen Umleitungsverkehr entlasten.

Kommenden Donnerstag soll der neue Kreisel an der Seehäuser Zollbrücke für den Verkehr freigegeben werden. Vor allem die Landwirte aus der Wische haben darauf sehnsüchtig gewartet, weil sie in der Erntezeit mit ihren Transporten jetzt wieder über die Umfluterstraße direkt zum Raiffeisen-Lager fahren können.

Seehausen - Wenn nichts ganz Unvorhersehbares dazwischenkommt, soll der neue Kreisel an der Seehäuser Zollbrücke nach etwas über sechs Monaten Bauzeit am Donnerstag, 3. August, für den Verkehr freigegeben werden.

Vollsperrung der Landesstraße 2 und der Kreisstraße 1020 bald vorbei

Das ist das Ergebnis der Bauberatung in dieser Woche, so die Leiterin der Stendaler Außenstelle der Landesstraßen-Baubehörde (LSBB), Meike Portius, auf Nachfrage der Osterburger Volksstimme. Eine 100-prozentige Garantie gebe es nie, betont sie. Aber alle Beteiligten sind offenbar guter Dinge und die Hansestadt sowie die Rathausverwaltung über die beabsichtigte Freigabe in Kenntnis gesetzt.

So sah die Schnittstelle der K 1020 aus Richtung Beuster auf die L 2 in Richtung B 189 oder Seehausen bis Anfang des Jahres aus. Das unübersichtliche Einmündungsdreieck wich einem flüssigen Kreisverkehr. Foto: Ralf Franke

Die neue Schnittstelle, an der die Kreisstraße 1020 auf die Landesstraße 2 mündet, sorgte seit Mitte April wegen der notwendigen Vollsperrung aus allen drei Richtungen für Umleitungen, gegen die vor allem die Landwirte aus der Wische mit Blick auf die Getreideernte Sturm liefen, weil sie mit ihren Transporten Umwege durch die Innenstadt in Kauf nehmen mussten und die Angst vor Gefahren in den engen Straßen groß war. Dass es am Ende nicht ganz so dick kam, ist auch den jüngsten Niederschlägen geschuldet, die die Getreide- und Rapsernte verzögerten. Die Landwirte, so die Behördenleiterin, waren auch Motivation, den jüngsten Zeitplan einzuhalten.

Noch Restarbeiten trotz Verkehrsfreigabe möglich

Meike Portius weist darauf hin, dass die Baumaßnahme trotz Freigabe noch nicht ganz beendet sein muss. Wichtig sei indes, dass der Verkehr wieder aus Richtung B 189, der Seehäuser Innenstadt und über den Aland in Richtung Beuster fließen könne.

Die Freigabe des ersten Kreisels für die Hansestadt hat auch Auswirkungen für die laufende Sanierung der K 1020. Wenn die Zollbrücke passierbar ist, kann bei Beuster die Baustelle in Richtung Norden rücken, weil die Zufahrt zum Elbedorf nicht mehr über die Bundesstraße, sondern wieder über Seehausen erfolgt.