Krevese: Gutshaus-Besitzer laden zum Gartentag ein

Ralf Engelkamp (rechts) machte schon in den zurückliegenden Jahren Einwohner mit den Reizen des Kreveser Parkes vertraut. Am 15. August führt Engelkamp wieder durch die Natur-Idylle.

Krevese - Im Rahmen des „Gartensommers 2021“ der Gartenakademie Sachsen-Anhalt wollen Rainer Kranz und Ralf Engelkamp am Sonntag, 15. August, die Tür zu ihrem Gutshaus-Grundstück in Krevese öffnen. Besucher sind an diesem Tag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr willkommen.

Für ihren „Gartentag“ warten die beiden Veranstalter mit einem abwechslungsreichen Programm auf. So sind zwei Führungen durch den Gutspark geplant. Die beiden Touren beginnen um 13 sowie um 15 Uhr, sie sollen etwa 30 bis 40 Minuten dauern. Während der Führungen werden die Teilnehmer mittels einer Präsentation auch über den aktuellen Arbeitsstand zum „Dorfwohnzimmer“ informiert. Bei diesem Projekt handelt es sich um Bestrebungen, die Ruine des früheren Verwalterhauses zu einem Dorfgemeinschaftshaus im Freien und möglichen Coworking-Space für digital arbeitende kreative Köpfe weiterzuentwickeln. In dem nahe des Gutshauses gelegenen Verwalterhaus könnten zudem Seminare der Gartenakademie oder Aufführungen des Theaters der Altmark über die Bühne gehen.

Abseits der Führungen ist am „Gartentag“ der Kübelpflanzengarten im Innenhof des Herrenhauses für eine Besichtigung geöffnet, zudem können Neugierige einen Blick in das Innere der benachbarten Klosterkirche werfen. Das Gotteshaus wird ab 14 Uhr geöffnet sein, ab der gleichen Zeit bieten die Kreveser Landfrauen im Vorgarten des Herrenhauses Kaffee und Kuchen an. Und auch zum Stöbern gibt es Gelegenheit, Erika Engelkamp und Irene Nölken begleiten den „Gartentag“ mit einem Basarverkauf.

Für den abschließenden Höhepunkt wollen Mitglieder des Clubs Altmärkischer Autoren sorgen. Ihr Ausflug in das Reich der Literatur beginnt um 17 Uhr, kündigen Engelkamp und Kranz an. Die Lesung der Club-Mitglieder steht unter dem Motto „Gartenträume und Lieblingsplätze“ und wird musikalisch von Ulrich Bock umrahmt.

Wie die Veranstalter zudem deutlich machen, gelten während des Gartentages die aktuellen Regeln und Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. In diesem Zusammenhang weisen sie auch darauf hin, dass das Herrenhaus selbst aufgrund der Hygieneregeln geschlossen bleiben muss.