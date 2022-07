Kulturelle Lebenszeichen aus Seehausen und Beuster zum Fest

Kultur hat es schwer in diesen Corona-Tagen. Viele Veranstalter fühlen sich mit den G-Regeln überfordert und sagen Termine ab. Potenzielle Zuschauer und Zuhörer scheuen Menschenansammlungen aus Angst vor immer bedrohlicheren Virusvarianten. Und doch gibt es manchmal noch die berühmten Hoffnungsschimmer.

Weihnachtliche und kirchliche Lieder erklangen Sonnabend in der Marienkirche Beuster. Zwischen den Stücken gab es Gebete und Texte von Sabine Hiller und Pfarrer Christian Buro.

Seehausen/Beuster - Während Freitagabend der weißbärtige „Squeezebox Teddy“ im Foyer der Wischelandhalle mit internationaler Folklore gastierte und die Seehäuser Touristinfo auch weiter am Konzert „Zwischen den Jahren“ mit „Nobody Knows“ am Dienstag, 28. Dezember, in der Salzkirche festhält, formierte sich Sonnabendabend quasi ein kleiner Flashmob auf dem alten Markt der Hansestadt.