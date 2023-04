Seehausen (vs) - Autofahrer müssen sich ab Mittwoch, 12. April, auf Straßensperrungen in Seehausen einstellen. Wie der Landkreis Stendal in einer Mitteilung ankündigt, fangen an der Landstraße L2 die Bauarbeiten an dem Kreisverkehr und den Nebenanlagen an. Dafür soll die L2 komplett gesperrt werden.

Weiterhin heißt es vom Landkreis, dass dazu der Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße K1020 zwischen der Brücke über den Aland-Umfluter und der Straße Vor dem Mühlentor umgebaut werden soll. Die Bauarbeiten sollen bis voraussichtlich Anfang Juli dauern.

Der Verkehr aus Richtung Esack soll derweil vom Knoten K1020/K1453 nach Geestgottberg und von dort über die Gemeindestraße zur Bundesstraße B189 umgeleitet werden. Der Durchgangsverkehr der L2 wird wieder in beiden Richtungen über die K1020 und die B189 geführt.

Die Bauarbeiten hatten bereits Ende Januar mit der Umverlegung von Wasser-, Abwasser- und verschiedenen Versorgungsleitungen begonnen. Jetzt soll der eigentliche Straßenbau des Kreisverkehrs in Angriff genommen, heißt es von Seiten des Landkreises.

Parallel zum Umbau des Knotenpunktes sollen auch die Nebenanlagen neu geordnet werden. Von der Einmündung zum Gewerbegebiet bis zum Brückenbauwerk über den Aland-Umfluter entsteht offenbar ein gemeinsamer Geh- und Radweg, der eine Lücke im bereits vorhandenen Netz schließen soll.