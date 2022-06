Landgericht Stendal: Karnevalsgast in Osterburg verprügelt

Stendal/Osterburg - In Handschellen und von zwei Justizbeamten begleitet, wird Sönke Torben J. aus Seehausen in Saal 108 des Landgerichts Stendal geführt. Sein Gesicht ist von einer FFP2-Maske bedeckt, die Haare sind unter einer grauen Wollmütze verborgen. Neben ihm steht seine Rechtsanwältin Katja Sonne-Albrecht aus Stendal. Der 23-Jährige war am 17. April 2021 vom Amtsgericht Stendal wegen gefährlicher Körperverletzung zu zehn Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden.