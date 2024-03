Bei einem Brand eines Wohnhauses in Werben ist eine 58 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Sie wurde seit mehreren Tagen vermisst.

Hausbewohnerin bei schwerem Brand in Werben gestorben

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Werben ist eine 58 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Werben/DUR. - Bereits in der Nacht zu Freitag war ein Einfamilienhaus in der Fabianstraße in Werben abgebrannt. Wie die Polizei nun mitteilte, ist die seither vermisste 58 Jahre alte Bewoherin bei dem Brand ums Leben gekommen.

Da das Einfamilienhaus als einsturzgefährdet eingestuft worden sei, hätten die Rettungskräfte es während der Löscharbeiten nicht betreten können, hieß es. Das Haus sei mit "technischem Gerät von oben nach unten abgetragen" worden. Dabei wurde laut Polizei eine Leiche entdeckt. Es handele es sich um die vermisste 58-Jährige Hausbesitzerin.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.