Lässt die Stadt Osterburg ihre Grünflächen verlottern?

Gladigau - Ein Schmunzeln huschte über das Gesicht von Matthias Müller (parteilos). Hatte sich der Gladigauer Ortsbürgermeister im städtischen Hauptausschuss über das ungestört in den Himmel wuchernde Grün in seiner Ortschaft beschwert, zeigten seine Worte offenkundig Wirkung. Nur wenige Tage darauf waren Kräfte in Orpensdorf, Schmersau und Gladigau am Werk. Vorerst scheint Ordnung geschafft. An seiner Kritik hält der Gladigauer Ortsbürgermeister aber fest.