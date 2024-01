Lauter Knall in der Nacht - Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten im Kreis Stendal auf

In Lichterfelde, einem Dorf bei Seehausen (Altmark), ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden.

Einige Lichterfelder haben in der Nacht auf Sonntag einen sehr lauten Knall gehört. Wie das Polizeirevier Stendal mitteilt, sprengten Unbekannte gegen 0.30 Uhr einen Zigarettenautomaten.

Er befindet sich beziehungsweise befand sich am Treppenaufgang zur früheren Gaststätte des Dorfes bei Seehausen (Altmark). Durch die Wucht der Explosion wurde auch das Treppengeländer aus der Verankerung gerissen. Die Diebe nahmen Zigaretten und Bargeld mit, die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

„Das ist kein Dumme-Jungen-Streich mehr, das ist kriminell“, sagt Willi Hamann (parteilos) als Bürgermeister der Altmärkischen Wische. In zurückliegender Zeit habe es vermehrt Vandalismus vor allem in Lichterfelde gegeben. So wurden mindestens eine Bushaltestelle, Energiekästen und Bänke mit Graffiti beschmiert. Laut Volksstimme-Informationen hatten Unbekannte dem Dorfclub nach dem vergangenen Maifeuer zwei Heizpilze gestohlen.