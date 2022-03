Lehrer in Not an Gemeinschaftsschule Seehausen: „Kein Licht in Sicht“

Ständiger Personalmangel zehrt an den Kräften der Lehrer. Die Gemeinschaftsschule Seehausen hat heute nur noch knapp die Hälfte des Personals von vor neun Jahren. Das hat bittere Konsequenzen für Lehrer und Schüler.

An der Gemeinschaftsschule Seehausen gibt es Platz für 250 Schüler, aber viel zu wenige Lehrer.

Seehausen - Die Schule, eine Hochburg des Wissens, Lehrer als Wegbegleiter in eine lichte Zukunft? Nie waren Anspruch und Wirklichkeit weiter voneinander entfernt. Zum Beispiel an der Gemeinschaftsschule in Seehausen.