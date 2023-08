Schuljahresbeginn Lehrermangel - An Sekundarschule Osterburg im Kreis Stendal sind sieben Lehrerstellen unbesetzt

290 Kinder und Jugendliche starten an der Sekundarschule „Karl Marx“ in Osterburg in das Schuljahr 2023/24. Dort nimmt die Unterversorgung an Lehrkräften weiter zu. Unterstützung kommt aus dem Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg.