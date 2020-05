Lara Ballenthin (links) und Anna Hinkelmann nutzten Flächen am alten Wasserwerk in Arneburg, um sich auch in Corona-Zeiten fit zu halten. Der Arneburger LV beginnt wieder mit dem Training. Foto: Schenk

Nach den Corona-Lockerungen nimmt der Arneburger Leichtathletikverein wieder das Training auf.

Arneburg l Es geht wieder los! Die jungen Akteure werden wieder gemeinsam ihre Runden auf dem Arneburger Sportplatz drehen. Wenngleich die künftige Trainingssituation noch nicht vergleichbar mit den Tagen vor der Corona-Zeit sein wird. Deshalb sprechen Trainerin Isolde Schenk und Vereinsvorsitzende Claudia Kadler hinsichtlich der Fortsetzung der Saison auch von einer großen Herausforderung.

Dass sich ihre Schützlinge auch in den vergangenen Tagen und Wochen fit gehalten haben, das hofft Isolde Schenk, die ab und an in Kontakt mit den Nachwuchs-Akteuren oder deren Eltern stand. Einige hatten sich zu zweit getroffen, um sportliche Einheiten zusammen zu absolvieren. So wie Lara Ballenthin und Anna Hinkelmann, die unter anderem Flächen am alten Wasserwerk in Arneburg zum Training nutzten. Lara und Anna, die zum Leistungssportzentrum nach Halle delegiert wurde, hoffen, dass sie in dieser Saison noch ihre Form bei Wettkämpfen unter Beweis stellen können. Schließlich zählt Lara in den Wurfdisziplinen in ihrer Altersklasse W 15 zu den besten deutschen Athleten, deshalb rechnet sie sich auch bei künftigen Wettkämpfen - sofern sie stattfinden werden - vordere Platzierungen aus. Es sei auch nicht ausgeschlossen, das die Arneburgerin ihrer Freundin nach Halle folgen wird.

Anna (W 14) möchte sich in ihren Disziplinen ebenso mit der stärksten Konkurrenz messen, fühlt sie sich sowohl in den Sprints als auch auf der Mittelstrecke wohl. Ob die Deutschen Meisterschaften jedoch über die Bühne gehen werden, steht noch in den Sternen.

Am Mittwoch wird Isolde Schenk die erste Trainingsgruppe um 15 Uhr auf dem Sportplatz begrüßen. „Die Sporthalle können wir leider noch nicht benutzen“, betont die Trainerin. Darauf sollten sich die Leichtathleten einstellen, die schon zum Start in Trainingskleidung erscheinen sollten. „Wir müssen sehen, wie es funktioniert“, ist auch Schenk gespannt, wie das erste Training nach der Zwangspause angenommen wird. Fest steht: Es dürfen immer nur fünf Personen mit dem nötigen Mindestabstand (1,50 Meter) zusammen trainieren. Das bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen in Gruppen eingeteilt werden müssen. An den Trainingszeiten hat sich nichts geändert, morgen ist um 16 Uhr das zweite Training angesetzt. Am Freitag bleibt es ebenso wie gehabt, Beginn ist um 15 Uhr.

Der Arneburger Leichtathletikverein ist stolz darauf, dass die Mitgliederzahl schon seit Jahren konstant ist und sich um die 100 bewegt. In den vergangenen Jahren gewannen die Arneburger Akteure viele Medaillen und Pokale bei den Wettkämpfen.