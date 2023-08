Osterburg - Regisseur Andreas Dresen ist der Promigast der 24. Osterburger Literaturtage (Olita). Dresen hat mit Filmen wie „Halbe Treppe“, „Sommer vom Balkon“, „Wolke 9“ und „Halt auf freier Strecke“ international auf sich aufmerksam gemacht hat und zählt zu den prägenden Regisseuren des deutschen Kinos. Am 27. September wird Dresen in Osterburg im Gespräch mit dem Publizisten Hans-Dieter Schütt aus seiner Biografie erzählen.

Olita-Mitorganisatorin Danuta Ahrends schätzt den Regisseur besonders für die „zwischenmenschlichen Töne“ in seinen Filmen. Seinen Auftritt in Osterburg will die Bibliotheksmitarbeiterin als Zuschauerin verfolgen. Eine Woche später steht Ahrends selbst im Scheinwerferlicht. Mit Anna Radtke sowie Thomas Stein und Edgar Kraul lädt sie unter dem Titel „Früher war mehr Zukunft“ zu einer musikalischen Lesung ein. Für den Osterburger Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) ist diese Lesung ein besonderes Highlight, auf Literaturfreunde kommen im Zeitraum vom 25. September bis zum 7. Oktober aber noch viel mehr Angebote zu. Das Programm bietet 41 Veranstaltungen „für alle Generationen“, kündigt Bibliotheksleiterin Anette Rieger an. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um Lesungen.

Auch Musik spielt während des Schmökerfestes eine Rolle. Ähnlich vielfältig gibt sich die 24. Olita-Auflage bei der Wahl der Auftrittsorte. Einschließlich der Eröffnung am 25. September, zu der mit Claus Peter Boßmann auch der Abteilungsleiter für Kultur der Staatskanzlei in Magdeburg erwartet wird, spielen sich mehrere Veranstaltungen im Saal des Verwaltungsgebäudes ab. Ebenso werden das Herrenhaus in Krevese sowie die Mensa des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums und die Bibliothek zu Leseorten. Und auch die Musikmarkthalle reiht sich unter die Gastgeber ein. Dort findet am 7. Oktober unter dem Titel „Irish Folk trifft Poesie“ eine Gemeinschaftsveranstaltung der Band „Greenhorns“ aus Halle und des Clubs „Altmärkischer Autoren“ statt.

Mit coronabedingten Einschränkungen für das Lesefest rechnen die Gastgeber nicht. „Bei den Veranstaltungen im Saal des Verwaltungsgebäudes sind deshalb auch wieder 300 Gäste möglich“, sagt Anette Rieger. Im Vergleich zu den vorhergehenden Literaturtagen unter Corona-Auflagen könnte die Zahl der Besucher also steigen. Und damit die Einnahmen aus dem Eintrittsgeld. Diese Erlöse tragen ebenso wie Sponsoren und eine Förderung des Landes Sachsen-Anhalt dazu bei, dass das rund 18 000 Euro teure Lesefest ohne Zuschuss aus der Stadtkasse von Osterburg auskommt.

Die Programmhefte liegen ab Montag, 28. September, im Osterburger Rathaus sowie in der Stadt- und Kreisbibliothek aus. Online ist das Programm auf der Homepage der Stadt Osterburg zu finden. Der Kartenverkauf beginnt am Montag, 4. September, um 9 Uhr. Die Eintrittskarten können unter der Telefonnummer 03937/89 53 09 oder persönlich in der Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg erworben werden.