Lesung zu Lieblingsplätzen: Club altmärkischer Autoren versüßt Fotoausstellung in Werben

Auch dieser Kuscheltier-Lieblingsplatz in Wahrenberg ist Teil der aktuellen Ausstellung in der Werbener Salzkirche.

Werben - Zur Vorgeschichte: Es war nicht so leicht, zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Als der Verein 2019 dazu aufrief, war der Sommer vertrocknet. „Mein Lieblingsort sieht wegen der Dürre ganz traurig aus“, klagte manch interessierter Hobbyfotograf. Zum Glück waren einige schon im Frühjahr auf den Wettbewerb aufmerksam geworden oder hatten ohnehin so regelmäßig ihren Platz des Glücks fotografiert, dass die Ausstellung letztlich doch vorbereitet werden konnte. Als der Verein 2020 damit erstmals an die Öffentlichkeit gehen wollte, bremsten die Pandemiebestimmungen das Vorhaben aus. Die Ausstellungseröffnung wurde verschoben. Das hatte allerdings einen schönen Nebeneffekt, stellte der Verein fest. Viele entdeckten ihre Heimat neu und fanden wahre Schätze in ihren Erinnerungen.