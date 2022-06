Im Ehrenamt Lilly (10) aus Schönberg (Seehausen) gibt Anstoß für Ukraine-Spendenaktion und Rettung von Flüchtlingen

„Mama, wollen wir nicht helfen?“ Die zehnjährige Lilly aus Schönberg konnte ja nicht ahnen, was sie mit dieser Frage auslöst. Ihre Mama Kathrin Seeliger organisiert seither großangelegte Hilfsaktionen für Ukrainer in Not.