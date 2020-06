Die erste Etappe bei der Befestigung des Losser Waldweges ist geschafft. Das freut die Brandschützer, aber auch Forstleute.

Krüden l Dass die öffentliche Hand einen Waldweg befestigen lässt, gehört zu den absoluten Ausnahmen im kommunalpolitischen Tagesgeschäft. Die Gemeinde Aland hat mit dem Losser Weg, der von Krüden nach Tannenkrug führt, genau das getan. Dienstagnachmittag trafen sich einige Beteiligten vor Ort, um das Werk zu begutachten.

Mehr Sicherheit für Lkw

Was Aland-Bürgermeister Hans-Joachim Hildebrandt unter anderem mit Vertretern der Seehäuser Bauverwaltung, der ausführenden Baufirma oder des Betreungsforstamtes „Nordöstliche Altmark“ besichtigen konnte, waren die ersten 2000 mit Mineralgemisch befestigten Meter der insgesamt rund 3,6 Kilometer langen Piste, die einige hundert Hektar Forst in Nord-Süd-Richtung durchschneidet und im Ernstfall sozusagen kriegsentscheidend für die Waldbrandbekämpfung sein könnte. Nämlich dann, wenn Löschwasser in Größenordnungen per Tanker ins Krisengebiet gefahren werden muss und es darauf ankommt, dass die Einsatzfahrzeuge schnell und nicht zuletzt auch sicher auf festem Boden unterwegs sind.

Letzteres war auch der Grund dafür, warum Umwelt- und Forstbehörde der Sache unter bestimmten Rahmenbedingungen nicht im Weg standen. Und so lobte der Kreiswaldbrandschutzbeauftragte Stefan Kaiser in Vertretung von Forstamtsleiterin Katja Döge die Initiative der Gemeinde zur Wegbefestigung ausdrücklich.

Bilder Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Losser Weg sehen die Renaturierung des verschlammten Krüdener Schlossteiches vor. Foto: Ralf Franke



Waldbauern sagen Danke

Zum einen, weil der befestigte Weg sehr nützlich sei, zum anderen, weil das Vorhaben von den Waldeigentümern nicht zu stemmen gewesen wäre. Weshalb er in dem Fall auch den Dank der Forstbetriebsgemeinschaft Priemern übermittelte, die rechts und links des Weges die meisten Flächen für die Eigentümer verwaltet.

Neben den Auflagen des Umweltamtes parallel zum Auskoffern, Verfüllen und Befestigen des Weges gehören auch die sogenannten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Diese rücken mit dem Schlossteich ein Vorhaben in den Fokus, über das die Gemeinde schon länger nachdenkt. Der Bürgermeister ist derzeit dabei, Angebote einzuholen, damit vorerst die See-Hälfte direkt hinter dem Schloss entschlammt und das Ufer mit Faschinen stabilisiert werden kann.

Wie es mit dem Rest des Weges weitergeht, ist noch nicht klar. Bis auf etwa 200 Meter bei Tannenkrug, die in Zuständigkeit der „Altmärkischen Höhe“ fallen, wäre vor allem die Gemeinde Zehrental gefordert, die Gelegenheit zu nutzen, derzeit günstig an das recycelte Baumaterial zu kommen.

Der Gemeinderat um Bürgermeister Uwe Seifert verschließt sich dem Anliegen auch nicht grundsätzlich, will aber noch abwarten, wie teuer der Wegebau sowie die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden, und dann entscheiden.

Löschbrunnen in Planung

Dass die Waldbrandgefahr in dem betreffenden Stück durch die lange Trockenheit noch größer als im nördlichen Abschnitt ist, darüber waren sich die Beteiligten vor Ort einig.

In dem Zusammenhang bekräftigte Hildebrandt, dass die Verbandsgemeinde als Trägerin des Brandschutzes für drei neue Löschbrunnen entlang der Piste sorgen will. Fördermittel sollen bei der Finanzierung helfen.