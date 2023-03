Neuer Freizeitspaß Macht Lust auf mehr - Rückkehrer initiiert in der Altmark Boßel-Turnier

Rückkehrer Holger Stendel (34) hat das Boßeln nach Wohlenberg gebracht. Das kam so gut an, dass es im nächsten Jahr noch mehr Leute in die Altmärkische Höhe locken soll. Dann kann nämlich jeder mitspielen.