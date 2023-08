Einkaufen und dabei Kunst erleben ist in Seehausen wieder auf ganz besondere Art und Weise möglich. Am Dienstag wurde die diesjährige Sommerkunstmeile eröffnet.

Hobbymalerinnen sowie Seehäuser Geschäftsleute bei der Eröffnung der Sommerkunstmeile am Markt in der Wischestadt.

Seehausen - Es ist wieder so weit: Bereits zum siebenten Mal gibt es in Seehausen eine Sommerkunstmeile.

Einen Monat lang werden Arbeiten von Malerinnen aus Seehausen und Pollitz die Schaufenster in der Stadt schmücken. „So bringen wir Farbe in die Geschäfte“, sagt Christina Kloss. Und dieses Anliegen verfolgen die Künstler nun schon seit 2017. Insgesamt sind es acht Malerinnen, die sich regelmäßig treffen, eine Gruppe in Pollitz und eine in Seehausen. Die jüngste Malerin ist gerade 14, die erfahrenste fast 90. Die Gruppe wird zwar kleiner. Dennoch sei es noch immer eine Freude, sich zu treffen und gemeinsam dem gleichen Hobby nachzugehen, sind sich die Künstlerinnen einig.

Auf die Malgruppen und ihre Sommerkunstmeile ist auch Brigitte Baumann aufmerksam geworden. Baumann, die in Berlin und Geestgottberg lebt, fand die Idee ganz toll und bereichert die Initiative mit eigenen Arbeiten. Die Gast-Ausstellerin präsentiert Mosaikkunst und abstrakte Malerei.

Brigitte Baumann neben eigenen Arbeiten. Sie konnte als Gast-Ausstellerin gewonnen werden. Jörg Gerber

Die mit Brigitte Baumann insgesamt neun Malerinnen stellen in 24 Schaufenstern der Wischestadt aus. Händler, Gewerbetreibende und auch leere Läden wurden dazu genutzt. Weit über 100 Arbeiten sind zu sehen und können bei Interesse auch erworben werden. Der Seehäuser Bürgermeister Detlef Neumann (parteilos), der zum Auftakt der Sommerkunstmeile traditionell für die passenden Getränke sorgte, sprach von einer sehr guten Tradition. Die Kunstmeile würde Geschäften etwas Farbe in die Schaufenster geben.

Dem stimmte namens der Seehäuser Händler auch die Unternehmerin Ellen Rosik zu. Sie bedankte sich bei den Malerinnen für die Initiative und äußerte die Hoffnung, dass diese Zusammenarbeit zwischen den Künstlerinnen und Seehäuser Händlern noch möglichst lange erhalten bleibt.