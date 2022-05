Martinsfest in Osterburg: Valentin reitet auf „Jolli“ durch die Innenstadt

Erst ein Singspiel in St. Nicolai, dann ein Umzug durch die Innenstadt. In Osterburg haben Kinder und Erwachsene ein Martinsfest gefeiert.

Osterburg - Begleitet von seinem Opa Hermann hat Valentin Maurer am Donnerstagabend den Martinsumzug in Osterburg angeführt. Valentin, der auf Jolli ritt, schlüpfte dafür in die Rolle des römischen Soldaten und Heiligen Martin, der vor 1700 Jahren seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben soll. Diese Geschichte war zuvor in Form eines Singspiels von den Christenlehrekindern in der evangelischen Nicolaikirche nacherzählt worden.