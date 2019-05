Der Spendentopf ist so gut gefüllt, dass sich die Arneburger Kindertagesstätte einen Traum erfüllen kann: Eine Anlage zum Matschen!

Arneburg l Die Arneburger Elbräuber haben einen großen Wunsch: Eine Wasserspielanlage soll das großzügige Gelände der Kindertagesstätte bereichern. Dafür sammelte die Einrichtung mit ihren 80 Mädchen und Jungen in der Vergangenheit Spendengelder ein, verkaufte selbstgebackenen Kuchen beispielsweise auf dem Weihnachtsmarkt und machte auch die Stadt auf das Projekt aufmerksam.

„Jetzt ist es ganz sicher, die Wassermatschanlage kommt“, verkündete Kita-Leiterin Simone Hecht zur vorgezogenen Kindertagsfeier am Dienstag zu den Kindern. Ein Gast brachte eine noch notwendige Summe für die Anschaffung des großen Wunsches mit: Stellvertretende Bürgermeisterin Martina Stockmann und die Stadt waren von der Idee begeistert und beteiligen sich mit 500 Euro an dem Vorhaben, das Spiel-Angebot speziell an den Sommertagen zu erweitern. Denn eines wurde nicht zuletzt im heißen Sommer im vorigen Jahr deutlich. Der Nachwuchs will natürlich mit Wasser spielen. Dabei wurde sich mit einem Wasserschlauch ausgeholfen. Zukünftig steht den Mädchen und Jungen die aus Kunststoff bestehende Matschanlage mit drei größeren Komponenten zur Verfügung. Die Elbräuber hoffen, dass sie diese bereits im Juli einweihen können. Spätestens im August.

Der Wunsch nach einem solchen Wasserspiel besteht schon seit rund zwei Jahren. Da der finanzielle Spielraum bei der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck als Träger der Einrichtung nicht groß ist und sie zudem Verantwortung über acht Tagesstätten trägt, machten sich die Arneburger selbst ans Werk – und wiesen Eltern und auf Festen, an denen sie sich mitbeteiligten, auf ihren Wunsch hin. Zudem wussten auch die Einwohner der Elbestadt spätestens seit dem von den Kindern geschmückten Osterstrauch als Wunschbaum von dem Anliegen der Einrichtung. Denn auch die Aufschrift „Wir wünschen uns eine Wassermatschanlage“ wurde an diesem hinzugefügt.

Bilder Kita-Leiterin Simone Hecht zeigt das Wasserspiel (links oben auf der aufgeschlagenen Seite), das die Arneburger Kindertagesstätte bestellt hat und das im Sommer...



Der Spendentopf füllte sich. Einen riesen Beitrag zur nun getätigten Realisierung des Kaufes leistete eine Familie. „Die Familie Pascuti hat uns 1500 Euro dafür gespendet“, bedanken sich die Elbräuber ganz herzlich bei dieser und auch bei den anderen Familien, die sie mit Spenden unterstützten. Rund 4000 Euro werden in die neue Attraktion investiert. Und auch der Platz ist schon auserkoren. Die Anlage, die sicherlich zum Magneten für die acht Gruppen werden wird, wird an den Hochbeeten aufgebaut.

Die Vorfreude bei den Kindern ist riesig. Das wurde auch am Dienstag bei der Übergabe des symbolischen Schecks von Martina Stockmann an Simone Hecht deutlich. „Im Sommer könnt ihr dann richtig toll matschen“, blickte die stellvertretende Bürgermeisterin voraus. Diesen Satz quittierte der Nachwuchs mit ordentlich Beifall und Ja-Ausrufen. Da die Elbräuber zwischen Himmelfahrt und Pfingsten in die Betriebsferien gehen, wurde die Kindertagsfeier am Dienstag vorgezogen. Die Mädchen und Jungen erfreuten sich am „Gestiefelten Kater“ der Havelländer Puppenbühne.