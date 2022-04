Mega-Osterparty mit Premiere in der Wischelandhalle Seehausen

DJ „Maxi" Koch (links) und DJ Micha freuen sich auf den Ostertanz am Ostersonntag, 17. April, in der Wischelandhalle in Seehausen.

Seehausen - Ein ganz besonders dickes Osterei erwartet Partygänger am Ostersonntag, 17. April, in Seehausen. Erstmalig wird in Wischelandhalle ein Ostertanz angeboten. „Das gab es tatsächlich so noch nie. Wir freuen uns sehr darauf“, sagt Guido Lenzner, verantwortlich für Bühne, Licht und Ton.