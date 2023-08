Wohnmobil-Stellplatz Mehr Komfort für Wohnmobile auf der Ostsee-Route in Seehausen bei Stendal

Der Wohnmobil-Stellplatz am Aland-Umfluter in Seehausen ist beliebt. Er liegt an der B189, die Reiseroute vieler Wohnmobiltouristen in Richtung Ostsee. Deshalb soll der Rastplatz zwischen Stendal und Wittenberge an der Elbe modernisiert werden und mehr Komfort bieten.