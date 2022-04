Mehr Nachwuchs, bitte: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck schrumpft um 90 Einwohner

Arneburg-Goldbeck - In Worten neunzig. So viele Einwohner hat die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck im vergangenen Jahr verloren. Das macht 1,02 Prozent der Einwohner aus und damit weniger als in der Einheitsgemeinde Osterburg (1,17 Prozent) und mehr als in der Verbandsgemeinde Seehausen, die in 2021 „nur“ 0,3 Prozent ihrer Einwohner einbüßte.