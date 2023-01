Das Diakonie-Krankenhaus sichert die Grund- und Notfallversorgung in einer dünn besiedelten Region ab. Ganz ohne etwas Spezialisierung wäre das finanzielle Gerüst allerdings in Gefahr. Deshalb gibt es mit der Krankenhausreform auch Zukunftssorgen am Aland.

Foto: Ralf Franke