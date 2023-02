Seit einem Jahr macht die Stadt Seehausen mit einem Schild auf ihr geplantes A14-Industriegebiet aufmerksam. Und Wirtschaftsförderin Lisa Wille registriert in der Tat einiges Interesse.

Mehrere Branchen klopfen bei der Stadt Seehausen an

Seehausen - Da ist noch nichts in Stein gemeißelt, kann auch noch gar nicht, aber eines lässt sich wohl festhalten: Es besteht Interesse am geplanten Industriestandort direkt an der künftigen A14 bei Seehausen.