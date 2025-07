Neukirchen. - Sagen Sie, gibt es mehrere Dörfer namens Neukirchen in der Altmark? Mit dieser Frage wandte sich die Osterburgerin Hanna Dittmar (54) an die Volksstimme. Am Telefon die Autorin dieses Beitrags, aufgewachsen in Neukirchen (Altmark). „Ich denke nicht. Wieso?“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.