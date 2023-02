Nach einem Vertrag mit der Einheitsgemeinde Osterburg hat die Mesa Agrar schon seit Mitte 2020 „grünes Licht“ dafür, in der Schweinehaltungsanlage Wasmerslage Ställe für die Aufzucht von Ferkeln umzubauen. Doch das ist nicht passiert.

Mehr als 45000 Ferkel sollen perspektivisch in Wasmerslage stehen. Der Umbau der Ställe hat aber noch nicht begonnen.

Wasmerslage - Von insgesamt bis zu 45 513 Ferkelplätzen, die für die Tieranlage an der Straße zwischen Wasmerslage und Wolterslage geplant sind, könnten in diesen Tagen bereits bis zu 22500 Ferkel in drei Ställen stehen. Könnten.