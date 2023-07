Storchenehe zwischen Schwarz- und Weißstorch in Lüder bei Bad Bodenteich (Niedersachsen): Frau Schwarzstorch buhlte erfolgreich um die Gunst ihres Weißstorches.

Im Landkreis Uelzen, kurz hinter der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt zu Niedersachsen, gibt es in diesem Jahr ein äußerst seltenes, laut dem Werbener Gunter Zwinzscher zuvor zumindest noch nicht beobachtetes Naturschauspiel.

Eine Schwarzstörchin hielt in Lüder bei Bad Bodenteich erfolgreich um die Hand von Weißstorch „Heinrich“ an. Die beiden haben tatsächlich junge „Graustörche“ ausgebrütet. Zwinzscher, der das Storchenjahr in Werben seit 2010 beobachtet und gut vernetzt ist, machte sich selbst ein Bild davon.

Storchenehe zwischen Schwarz- und Weißstorch in Lüder bei Bad Bodenteich (Niedersachsen): Die beiden haben tatsächlich Jungstörche ausgebrütet, im Gefiederauch andersfarbig als reine Schwarz- oder Weißstörche. Foto: Gunter Zwinzscher

Da Schwarz- und Weißstörche völlig verschiedene Lebensweisen haben, war und ist die Aufregung weiterhin groß. In einem Bericht des NDR über die seltene Mischehe wird vermutet, dass der Nachwuchs wahrscheinlich hybrid, also unfruchtbar ist. Es bleibt spannend und Gunter Zwinzscher an dem Fall kurz außerhalb der Altmark dran.