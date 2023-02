Neue Anschlüsse an die Wasserver- sowie -entsorgung und eine sanierte Straße vor der Tür. Trotzdem regt sich im Seehäuser Waldesfrieden auch Unmut, weil das Baugeschehen nicht immer so lief , wie sich das die Anwohner vorgestellt hatten.

Weil auf der rechten Seite die alte Ausweichstelle fehlt und dicht an der neuen Fahrbahn eine Mulde künftig Regenwasser auffangen soll, wird es für Kraftfahrer am Waldesfrieden teils eng.

Seehausen - Seit gut drei Jahren ist der Wasserverband Stendal-Osterburg dabei, verstärkt den Süden Seehausens an die zentrale Abwasserversorgung anzuschließen und in dem Zuge auch die Trinkwasserleitungen zu erneuern. Nach der Lindenstraße gingen die Tiefbauarbeiten an der Waldemar-Estel-Straße und Am Goldfischteich und zuletzt am Waldesfrieden weiter.