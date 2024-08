Altmark Festspiele im Kreis Stendal Mit Barock-Musik auf den Spuren der Familie von Bismarck im Kreis Stendal

Die Altmark-Festspiele feiern ihr 10-Jähriges und machen am 24. August 2024 Station in der Klosterkirche St. Marien in Krevese. Was diesen Ort so besonders macht.