Die Lütkemüller-Orgel, das romanische Portal in der Marienkapelle, eine barocke Kanzel, die Türmerwohnung und vieles anderes mehr machen die Seehäuser Petrikirche zu einem kulturhistorischen Pfund, mit dem sich wuchern lässt. Jüngster Coup ist die Sanierung des Schnitzaltars.

Mit dem Fernglas in die Petrikirche Seehausen

Mit finaler Unterstützung durch eine Fachkollegin setzte der Berliner Restaurator Dirk Jacob dem Verfall des mittelalterlichen Schnitzaltars in der Seehäuser Petrikirche 2022 ein vorläufiges Ende.

Seehausen - Ende November 2022 konnten die Sanierungsarbeiten am mittelalterlichen Schnitzaltar in der Seehäuser Petrikirche unter der Federführung der organisierten Kirchenförderer abgeschlossen werden. Freitag ließ der Vereinsvorsitzende Walter Fiedler die Ereignisse bei einem Vortrag in der Salzkirche noch einmal Revue passieren und hatte neue Erkenntnisse rund um das Kunstwerk aus dem 15. Jahrhundert mit im Gepäck.