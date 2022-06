Mit Hut und drei Gängen: Jürgen Schrade (82) aus Schönberg fährt täglich 20 bis 40 Kilometer Fahrrad

Schönberg - Also, ohne Tacho macht’s keinen Spaß, der muss funktionieren. So weiß Jürgen Schrade ganz genau, wie viele Kilometer er täglich fährt. „20 bis 40 und immer so 13 bis 15 km/h“, sagt der Schönberger. 82 Lenze hat er auf dem Buckel und fühlt sich fit, „jedenfalls auf dem Fahrrad“. Zu Fuß gehe es so là là „und vom Trecker absteigen kann ich auch nicht mehr. Da hab ich Schmerzen, mir fehlt die Schmiere zwischen dem dritten und vierten Wirbel“. Also fährt Jürgen Schrade Fahrrad, wenn’s nicht aus Eimern schüttet oder Glatteis ist, jeden Tag. „Sommer wie Winter.“ In Schrades Fahrradtasche steckt eine Flasche Wasser, ein Regenschutz und eine Fahrradkette. Das Handy bleibt meist zu Hause, aber der Hut muss mit. Und manchmal läuft Hündin Molli an der Leine nebenher.