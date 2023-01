Osterburg Mit neuen Aufzügen per Knopfdruck in die Wohnung

An Hauseingängen in der Karl-Marx-Straße 26 bis 34 sind Aufzüge installiert worden. Die Wohnungsgenossenschaft investierte rund 840.000 Euro in das Vorhaben. Vorstand Lars Seibicke kündigt bereits das nächste Projekt an.