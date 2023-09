Freizeit Modernisierung des Hallenbades in Osterburg im Kreis Stendal steht auf der Kippe

Die geplante Modernisierung des Hallenbades auf dem Fuchsbau in Osterburg steht seit Dienstagabend ernsthaft auf der Kippe. Der Stadtrat hat per Beschluss eine höhere finanzielle Beteiligung Osterburgs an der rund fünf Millionen Euro teuren Investition abgelehnt. Wie reagiert der Landessportbund darauf?