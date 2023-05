Osterburg Nach 1600 Hochzeiten in der Altmark geht Standesbeamtin in den Ruhestand

Ilona Schulze geht mit einem weinenden Auge in den Ruhestand, denn sie liebte ihren Job über alles. 1600 Paare hat die Standesbeamtin in Osterburg in das Eheglück geführt - mit Kerzen, mit Reden und mit ganz viel Herz.