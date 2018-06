Nur noch ein Schild. So sieht der Wegweiser aktuell aus. Foto: Nico Maß

Nachdem der Wegweiser auf dem Hilliges-Platz beschädigt wurde, flammt in Osterburg eine Diskussion über eine Überwachung des Areals auf.

Osterburg l Zwei Jahre blieb der 2016 eingeweihte Wegweiser unbehelligt, Anfang Mai aber gingen ihn Randalierer böse an. Einige Schilder wurden aus den Halterungen gebrochen, andere besprüht. Osterburgs Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gose (CDU) erstattete Anzeige. Und baute die verbliebenen Schilder und -reste gemeinsam mit Stadtrat Thorsten Schulz (CDU) ab, lediglich der zum Gymnasium zeigende Pfeil verblieb am Pfahl.

Dabei soll es aber nicht bleiben. „Der Wegweiser wird repariert“, bestätigte Klaus-Peter Gose. Bei dieser Absicht wisse er auch die Kommune hinter sich, bekräftigte er. Die Hoffnung, dass eine kommunale Versicherung für den Schaden aufkommt, habe sich zwar zerschlagen, „weil wir dafür schlicht und einfach nicht versichert waren“, so Gose.

Aber in der Verwaltung werde aktuell geprüft, ob sich womöglich im Budget der Einheitsgemeinde ein Posten findet, aus dem das Geld für die Reparatur des Wegweisers zur Verfügung gestellt werden könnte, berichtete der Ortsbürgermeister. Gose denkt in diesem Zusammenhang darüber nach, für die neuen Hinweisschilder ein anderes Material als Holz zu verwenden, „vielleicht Metall oder Aluminium. Darüber werden wir während unserer nächsten Ortschaftsratssitzung, die noch vor der Sommerpause stattfindet, sprechen“, kündigte er an.

Vandalismus am Hilligesplatz nicht neu

Der Wegweiser wurde erstmalig beschädigt, ähnliche Vorgänge sind auf dem August-Hilliges-Platz aber nicht neu. In schöner Regelmäßigkeit würden zum Beispiel die Sitzgelegenheiten angeritzt oder beschmiert, „deshalb sind die eigentlich noch neuen Bänke aktuell nicht auf dem Platz. Sondern in der Werkstatt, sie müssen aufgearbeitet werden“, erzählte Gose. In knapp zwei Wochen sollen die Sitzgelegenheiten wieder ihren Platz auf dem Hilligesplatz finden.

Mutwillige Beschädigungen wie diese lassen Stadtpolitiker über eine bessere Kontrolle und Beaufsichtigung des Geländes nachdenken. Horst Guse (Die Linke) sprach sich während der jüngsten Stadtratssitzung dafür aus, das Areal mit einer Videokamera überwachen zu lassen, sofern die rechtlichen Regelungen dies erlauben. Klaus-Peter Gose unterstützt diese Forderung, die die Verwaltung prüfen lassen will. So könnten mutmaßliche Zerstörungen im Nachhinein leichter aufgeklärt werden, außerdem dürfte die Kamera eine präventive Wirkung entfalten und potenzielle Randalierer von derartigen Handlungen abschrecken, machte der Osterburger Ortsbürgermeister abschließend deutlich.