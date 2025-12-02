Schon jetzt müssen sich Kinder in einem Hort im Kreis Stendal einen Betreuungsplatz teilen. Im nächsten Jahr werden die Plätze noch begehrter. Wieso eine Stadt das Problem jetzt mit Möbeln für 50.000 Euro lösen will.

Nach gestiegenen Kinderzahlen: Wie neue Möbel das Hort-Problem in Osterburg lösen sollen

Weil die Zahl der Grundschüler gestiegen ist, wird der Platz im Hort in Osterburg knapp.

Osterburg. - Der Hort der Grundschule in Osterburg soll im nächsten Schuljahr Platz für mehr Kinder bieten. Wie die Stadt das ohne einen teuren Umzug oder Anbau im alten Schulhaus schaffen will, hat kürzlich Amtsleiter Chris Köhn im Sozialausschuss erklärt.