Nach Kündigung der Außenstelle in der Förderschule: Stadtpolitiker retten den Hort in Osterburg

Osterburg - Die neue Adresse scheint sprichwörtlich schon in Stein gemeißelt. Ab Frühjahr 2022 werden bis zu 50 Dritt- oder Viertklässler ihre Nachmittage in der früheren Agentur für Arbeit an der Mühlenstraße in Osterburg verbringen. Die Kommune mietet das komplette Erdgeschoß für die Dauer von vorerst sieben Jahre an. Bis die Kinder in der neuen Hort-Außenstelle Einzug halten, soll zudem auf dem unweit gelegenen Hain ein neuer Spielplatz eingerichtet werden. Darauf hat sich in dieser Woche der Stadtrat verständigt.