Werben. - Die Ursache für den Wohnhausbrand in der Werbener Altstadt mit Todesopfer Anfang März bleibt unklar. Laut Auskunft der Polizeiinspektion Stendal sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen.

Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Stendal. Wie Behördensprecher Thomas Kramer dazu mitteilt, liegen für ein Fremdverschulden an der Brandentstehung keine Anhaltspunkte vor. „Auch ein Fremdverschulden bezüglich der Todesursache konnte im Ergebnis der Obduktion nicht festgestellt werden. Die chemisch-toxikologischen Untersuchungen dauern noch an“, so Kramer.

In der Nacht auf Freitag, 1. März, war ein Wohnhaus in der Fabianstraße Werben in Brand geraten. Wie am Folgetag festgestellt wurde, kam die Bewohnerin dabei ums Leben. Nur durch den Einsatz zweier Drehleitern gleichzeitig konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass die Flammen über die Nachbarhäuser hinaus noch auf weitere Häuser übergriffen.