Kinder der Kita „Sonnenschein“ besuchen das Rathaus in Osterburg. Interessante Fragen an das Stadtoberhaupt Nico Schulz sorgen für Lacher.

Osterburg. - Siehe da! Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) hat schon Anwärter für seinen Posten in Osterburg. Alle elf Kinder der Kita „Sonnenschein“ aus Osterburg würden gern Bürgermeister werden. Während ihres Besuchs im Rathaus stellten die Knirpse viele Fragen und machten schon mal Probesitzen auf seinem Stuhl.

„Was ist das für ein Stamm?“, wollen die Vorschulkinder gleich im Foyer wissen. „Der erinnert daran, woher der Name Osterburg kommt – die Burg im Osten.“ Ein anderes Kind möchte wissen, welche Aufgaben der Job mit sich bringt:. „Und was machst du den ganzen Tag, Herr Bürgermeister?“ Nico Schulz greift beherzt zur Kaffeetasse und verweist auf die Aktenordner auf seinem Tisch. „Kaffeetrinken. Und dann ganz viel besprechen. 50 Prozent Termine, 50 Prozent im Büro. Langweilig wird es nicht.“

Schulz erklärt das Ehrenbuch, die Ehrennadel mit der Ritterburg drauf, das Fernglas, das er einst für guten Durchblick bekam, den Golfball – ein Andenken an die Überlegung, in Osterburg einen Golfplatz zu bauen. Und dann das Schönste – ein Kinderkarussell, das an das Stadtfest erinnert. „Zerstört der Adler die Burg?“, fragt ein Junge mit Blick auf das Stadtwappen. „Nein, der beschützt sie.“ Beruhigt ziehen die Kleinen weiter. Noch eine letzte Frage: „Dürfen wir Nico sagen?“ Seine Antwort: „Klar.“ Zum Abschluss schenkt Schulz den Kids einen „Lollibaum“ - eine Rotbuche, die Stadtgärtner Norman Sengstock kurz darauf mit ihnen neben der Sekundarschule pflanzt. Ohne Lollis.